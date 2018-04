Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca premierul Viorica Dancila nu s-a implicat in discutiile referitoare la dezvoltarea de supercomputere, a inteligentei artificiale si a tehnologiei blockchain, iar Romania nu coopereaza cu alte tari UE pentru investirea a peste 1 miliard euro.

- Ordinul National de Merit al Frantei, conferit decanului Facultatii de Medicina a UMF Cluj, Anca Buzoianu Decanul Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca, Anca Buzoianu, a primit, marti, de la ambasadorul Michele Ramis, Ordinul National de Merit…

- Aceeasi tehnologie care duce la crearea masinilor autonome si a computerelor care pot juca sah este utila si pentru explorarea complexitatilor lumii cuantice. Pentru prima data, fizicienii au putut demonstra ca inteligenta artificiala poate reconstrui un sistem cuantic bazat pe putine masuratori experimentale.…

- Inteligența artificiala este folosita in boxele inteligente cu ajutorul carora poți face achiziții direct prin voce, in termostatele inteligente cu ajutorul carora porți sa-ți reglezi temperatura de acasa direct de pe smartphone cand ești la munca sau in mașinile care se

- Google poate calcula riscul unui infarct doar printr-o analiza simpla a ochilor. Cercetatorii au descoperit o metoda noua și ingenioasa de a anticipa eventualele probleme de sanatate cu ajutorul inteligenței artificiale.

- Sony a anunțat un profit net de 3,2 miliarde de dolari in ultimul trimestru din 2017, cel mai mare din istoria companiei. Kaz Hirai, directorul general al grupului japonez, a anunțat insa ca se retrage de la conducerea acestuia, urmand sa fie inlocuit cu Kenichiro Yoshida, directorul financiar, scrie…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Valladolid, Spania, a dezvoltat o aplicatie de inteligenta artificiala (AI) capabila sa prezica riscurile de coruptie, scrie site-ul cnewsmatin.fr. Aplicatia poate anticipa daca in anumite provincii spaniole pot aparea cazuri de coruptie.…

- Noile tehnologii si-au facut aparitia si in sectorul turistic, care spera sa profite de pe urma "minei de aur" a datelor personale online, prin intermediul unor camere de hotel automatizate si personalizate in functie de preferintele clientilor si unor ochelari de realitate virtuala care pot fi utilizati…