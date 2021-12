Roboții ucigași, în centrul negocierilor diplomatice de la Geneva Ce reguli trebuie instituite pentru sistemele de arme autonome letale, supranumite și „roboți ucigași” de catre adversarii lor? Interdicție totala? Utilizarea respectuoasa a dreptului umanitar? Nici o constrangere? 125 de state vor dezbate acest subiect ale carui contururi sunt inca vagi, in care se amesteca inalta tehnologie și etica. Exercițiul este cu atat mai dificil […] The post Roboții ucigași, in centrul negocierilor diplomatice de la Geneva first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- SUA au pledat la o reuniune la ONU in favoarea dezvoltarii unui „cod de conduita fara caracter obligatoriu” privind sistemele de arme autonome letale, cunoscute sub numele de „roboți ucigași”. „In opinia noastra, cea mai buna modalitate(…) ar fi elaborarea unui cod de conduita neobligatoriu”, a declarat…

