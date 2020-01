Roboții software, soluție pentru creativitate umană (P) HELLA Romania se inscrie in tendința globala de eficientizare a proceselor de lucru și, implicit, de valorificare a unei calitați umane prin excelența: creativitatea. Iar asta inseamna degrevarea angajaților de activitați repetitive și folosirea sistemelor digitale de tip robot. Lumea se schimba intr-un ritm amețitor și, odata cu ea, modul in care companiile iși organizeaza […] Articolul Roboții software, soluție pentru creativitate umana (P) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

