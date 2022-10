In cadrul conferinței organizate de Caritas, participanții au avut ocazia sa se familiarizeze atat teoretic, cat și practic cu oportunitațile oferite de utilizarea roboților educativi in activitațile educative și terapeutice. Casa Dainuirii din Satu Mare a fost gazda conferinței „Robooks – roboți educativi in procesul educațional și in intervenția terapeutica” organizate ieri dupa-amiaza de Organizația […]