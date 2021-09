Roboții de livrare, noua colonizare declanșată de pandemie Au forma unor cutii albe pe șase roți: roboții de livrare trec unul pe langa altul pe trotuarele zonei rezidențiale din Milton Keynes, la 80 de kilometri nord de Londra, și fac parte din peisaj de aproape doi ani. Acum sunt peste 200, strabat și strazile orașului vecin Northampton. In curand vor fi 500, colonizand […] The post Roboții de livrare, noua colonizare declanșata de pandemie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Psihanaliza și Film revine la Iași, in perioada 10-12 septembrie 2021 Ediția a II-a: Despre neuitare inainte, in timpul și dupa Pandemie O noua ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliza și Film „Ecranul și Divanul” va avea loc in perioada 10-12 septembrie 2021, la…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Aglomerație și cozi infernale la secțiile de votare de peste hotare. Pana la ora 13:00, peste 100 de mii de alegatori au votat deja in strainatate. Cei mai mulți moldoveni care au votat se afla in Italia și Franța, anunța Ministerul de Externe. CEC: Unele secții…

- Ministrul de interne german și liderul Asociației Medicale Mondiale critica forul de la Nyon pentru creșterea numarului de spectatori, mai ales la Londra, unde tulpina Delta a coronavirusului lovește cel mai rau Horst Seehofer, ministrul german de interne, a atacat forul european, reproșandu-i marirea…

- Comisia Europeana si Marea Britanie au decis miercuri sa extinda pana in luna octombrie perioada de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez…

- Echipa de fotbal a Angliei s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins formatia Germaniei cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in optimile de finala ale competitiei.

- Un incendiu care a degajat un fum dens a izbucnit luni dupa-amiaza în apropierea unei statii de tren si de metrou din Londra, care a trebuit evacuata, incidentul antrenând interventia a circa 100 de pompieri, potrivit echipelor de salvare, transmite AFP.Trei sedii comerciale situate…

- „Masked Singer Romania” dezvaluie astazi primii doi detectivi care vor incerca sa descopere, in sezonul 2, ce vedete iși ascund identitatea sub maștile spectaculoase. Horia Brenciu și Alex Bogdan vor pune cap la cap indicii pentru a ajunge la cel mai bine pastrat secret din istoria televiziunii. Și…

- Optimile de finala ale Campionatului European de fotbal incep, sambata, cu meciurile Tara Galilor – Danemarca si Italia – Austria. Partida Tara Galilor – Danemarca se va disputa la Amsterdam, de la ora 19.00. Arbitrul confruntarii va fi germanul Daniel Siebert, ajutat de conationalii…