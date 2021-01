Stiri pe aceeasi tema

- Roboții Atlas și Spot ai companiei Boston Dynamics pot face o mulțime de lucruri: gimnastica, parkour, sa deschida ușa, sa spele vasele și (din pacate) sa obțina locuri de munca. Dar cel mai recent viodeclip al companiei ne arata un nou truc impresionant din repertoriul roboților: mișcari „bolnave”…

- Astazi a fost lansat siteul unde romanii se pot programa pentru vaccinarea impotriva COVID-19. Adresa lui este https://programare.vaccinare-covid.gov.ro . „Incepand de astazi, 28 decembrie a.c., in conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, se pot planifica la vaccinare persoanele din…

- ​Italianca Tamara Lunger si romanul Alex Gavan se pregatesc sa urce pe al doilea cel mai inalt varf de pe planeta, care nu a fost cucerit niciodata in sezonul de iarna. Varful se numește K2 și are 8.611 metri. Cel mai inalt punct atins pe K2 in timpul iernii a fost de 7.650 de metri.... View Article

- Zoom renunța la cunoscuta limita de 40 de minute din cadrul apelurilor, pentru a ajutat familiile care sunt desparțite in aceste momente din cauza virusului SARS-COV-2, sa se poata bucura de sarbatori, fara stresul ca vor trebui sa incheie intalnirea. „Indiferent daca se reunesc in ultima zi de Hanuka,…

- Tesla se pregateste sa deschida centrul din Bucuresti, scrie Ziarul Financiar. Pentru inceput, Tesla vrea sa angajeze cinci oameni: un manager de magazin, doi tehnicieni pentru service, un manager pentru service și un consultant de vanzari. Zvonurile despre deschidere circula de mai bine de un an, iar…

- “Rogue Squadron” – acesta va fi numele noului film din universul Star Wars care o sa fie lansat in 2023, de Craciun. Totul o sa se intample in “viitorul galaxiei cu o noua generatie de piloti spatiali”. Patty Jenkins o sa fie prima femeie care regizeaza un lungmetraj al francizei “Star Wars”. Cei de…

- Lotul de baschet al constantenilor a fost 14 zile in izolare luna trecuta, dupa ce mai multi membri ai echipei au avut simptome asociate COVID-19. Ulterior, aceștia au fost testați pozitiv, iar baschetbalistii au fost in carantina pana la inceputul lunii decembrie. A doua testare a echipei a aratat…

- Soarele produce mai multa energie decat are nevoie umanitatea, dar nu suntem in stare sa captam o cantitate indeajuns de mare, spune Erwin Reisner, profesor de energie și sustenabilitate la Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Acesta conduce o echipa de cercetatori care incearca sa capteze cat…