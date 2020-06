Roboții, angajații unui restaurant din Olanda Ca sa-și pastreze afacerile, un proprietar de restaurante din Olanda a recurs la ajutorul roboților. Mașinile au fost cumparate inainte de pandemie. Omul de afaceri se gandea ca va atrage cu ele și mai mulți clienți. S-au dovedit a fi foarte utile abia acum. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

- Un restaurant din Olanda a angajat ospatari roboți ca modalitate de a reduce contactul dintre oameni in timpul pandemiei de coronavirus de tip nou. Dispozitivele vor intimpina clienții, vor servi preparatele și vor ridica farfuriile goale de pe mese, la Royal Palace din orașul Renesse din Olanda, informeaza…

- Pandemia cauzata de raspandirea foarte rapida a COVID-19 a generat mari probleme pentru industria HORECA, iar multe restaurante, cafenele și baruri din toata lumea au fost forțate sa se inchida temporar.Un restaurant din Olanda a gasit o soluție inedita pentru a-și proteja atat clienții, cat și personalul…

