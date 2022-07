Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 7,36% de la 7,21%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 7,14% pe an, de la 7,09% pe an vineri, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 27 iulie 2010, respectiv 7,18%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 6,55% pe an, de la 6,47% pe an, conform datelor Bancii Nationale, informeaza Agerpres . Indicele ROBOR la 3 luni s-a dublat fața de inceputul anului, cand era puțin peste…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 6,47% de la 6,44%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Romanii mai primesc o lovitura puternica la buzunare! Dupa rata inflației (aproape la 14%), acum indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,37% pe an, de la 5,21% cat a fost marti, conform informatiilor…

- ROBOR la 6 luni a ajuns la 5,28%, iar cel la un an la valoarea de 5,36%, potrivit datelor publicate joi de Banca Naționala a Romaniei. Valoarea ROBOR la 3 luni este cea mai mare din ultimii 9 ani. Pe 29 martie 2013 indicele a depașit acest prag, fiind cotat la 5,2%.La inceputul anului 2021, ROBOR se…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 5,07%, de la 5,01% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 12 luni trecea, marțea trecuta, in premiera, dupa noua ani, peste pragul psihologic de 5%. A urmat creșterea indicelui la șase luni peste valoarea amintita, pentru ca prima ședința din mai sa aduca depașirea de catre cel mai utilizat indice ROBOR, cel la trei luni, a pragului de 5%.…