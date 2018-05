Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la 2,68% pe an, de la 2,54% cat era luni. Este cel mai mare nivel din octombrie 2014.

- Ratele la creditele în lei explodeaza. Indicele ROBOR la trei luni, în functie de care se calculeaza dobânzile creditelor în lei, a crescut din nou, cu doua puncte procentuale, ajungând la 2,49%

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,46%, de la 2,42% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Este cea mai mare valoare ROBOR din ultimii trei ani si jumatate, dupa ce în 27 octombrie 2014 indicele a fost de 2,33%. Indicele la sase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, a crescut la 2,52%, de la 2,49%. Indicele ROBOR la noua luni, care…

- Indicele ROBOR la trei luni, a crescut din nou pana la 2,13%, cel mai mare nivel de la inceputul lunii decembrie 2017 – potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala. ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei. De asemenea, a urcat…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a scazut la 2,08% dupa opt zile consecutive de stagnare la 2,09%. Marti, indicele a stagnat la 2,08%. Totodata, indicele Robor la 6 luni a stagnat marti…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), vineri, indicele a stagnat pentru a opta zi consecutiv. Marti, 20 februarie, acesta a urcat la…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat,miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…