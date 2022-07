Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 7,21% de la 7,18%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O cotatie similara nu a mai fost inregistrata din 9 iulie 2010. La inceputul anului indicele era 3,02%,…

- Indicele ROBOR la trei luni a depasit si pragul de 7% pe an, fiind calculat pentru ziua de joi la 7,05%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala. Un nivel mai mare a fost inregistrat acum 12 ani in 2010. Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor pentru creditele ipotecare in lei cu…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut miercuri la 6,99% de la 6,93%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut, luni, la 6,26% de la 6,18%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 6,17% pe an, de la 6,15% pe an, miercuri, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 4 decembrie 2012, respectiv 6,25%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- BNR: ROBOR va crește in fiecare zi, fara excepție, pana la finalul anului. Care este soluția pentru a ține ratele sub control Dobanzile la credite vor continua sa creasca, spune Adrian Vasilescu (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 5,71%, de la 5,62% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 5,50% pe an, de la 5,44% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).