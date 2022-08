Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat joi la 8,02% pe an, de la 8,06% pe an, miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Miercuri, indicele a scazut de la 8,14% la 8,06%, inregistrand…

- Saptamana incepe cu o lovitura grea pentru romanii cu credite. ROBOR la 3 luni a mai depașit un prag psihologic, trecand de 8% pe an. Indicele ROBOR la 3 luni a urcat luni, 1 august, la 8,01% pe an, de la 7,97% pe an anterior, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Acesta…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 7,97% pe an, de la 7,85% pe an, in ziua precedenta, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informatiilor publicate de Banca…

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,65% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul I din 2022, in urcare fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 1,86%,…

- Prima zi a saptamanii vine cu vești nu tocmai bune pentru romanii care au rate la banci. Și asta pentru ca indicele ROBOR la 3 luni a crescut simțitor, fața de ziua de vineri, 24 iunie. Cifrele anunțate de BNR Astfel, din cate reiese din informațiile publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), indicele…

- Veste proasta pentru romani! Ratele vor crește, asta dupa ce indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobaznilor variabile la creditele in lei, a urcat de la 5,93% la 5,95% pe an. Potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei, el a intins un nou record.

- Mulți dintre romanii cu credite stau frecvent cu ochii pe anunțurile venite de la Banca Naționala. Iar din informațiile disponibile pe site-ul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) rezulta ca ROBOR la 3 luni a continuat sa creasca, fața de ziua precedenta. La cat a ajuns indicele E vorba despre indicele…

- S-au aflat cele mai recente informații venite de la Banca Naționala a Romaniei (BNR) cu privire la valoarea indicelui ROBOR. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, miercuri, 18 mai, fața de ziua precedenta – din cate reiese din datele facute publice pe site-ul BNR. La cat a ajuns ROBOR la 3 luni Astfel,…