ROBOR la trei luni scade ușor, dar rămâne în continuare la o valoare ridicată Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, continua sa scada, marti ajungand la 7,96%, de la 7,98% pe an, in ziua precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 8,12% pe an, de la 8,13% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni s-a mentinut la nivelul de 8,27% pe an, consemnat si vineri. In ceea ce priveste indicele de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

