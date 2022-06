Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 6,28% pe an, de la 6,26% pe an, luni, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 6,10% pe an, arata datele Bancii Naționale, citate de Agerpres. Indicele ROBOR la 3 luni s-a dublat fața de inceputul anului, cand era puțin peste 3%.Este cel mai…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat marrți la 6,07%, de la 6,05% luni. La inceputul lunii mai, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 5,01%, in timp ce la inceputul lunii aprilie acesta era cotat…

- Daca la inceputul acestui an, indicele la trei luni se situa la 3,02% iar cel la șase luni la 3,14%, in prezent aceștia aproape s-au dublat și se situeaza la maxime ale ultimilor noua ani și trei luni. Astazi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,79% pe an, de la 5,71% pe an in sedinta precedenta, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Agerpres . Indicele ROBOR la 3 luni aproape s-a dublat fața…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,52- pe an. Vineri, valoarea acestuia era de 5,50-, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mare nivel atins de indicele ROBOR…