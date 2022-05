ROBOR la trei luni mai face un salt: Un nou maxim al ultimilor 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Agerpres.

- Volumul tranzactiilora fost redus, pietele din Hong Kong, Europa, Australia si Noua Zeelanda fiind inchise pentru Paste. Traderii considera ca exista o probabilitate de 96% de crestere cu 0,5 puncte procentuale a dobanzii cheie la reuniunea de politica a Fed de luna viitoare si cu aproximativ 2,15…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,70% pe an, de la 4,68% pe an in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,31% pe an, de la 4,25% luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat in 5 august 2013…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calcularea costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,61% pe an, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Miercuri, nivelul indicelui era de 3,56%.