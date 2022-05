ROBOR la trei luni luni atinge cel mai mare nivel din ultimii 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,88% pe an, de la 4,79% pe an, miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,71% pe an, de la 4,70% pe an in ziua precedenta, transmite Agerpres , care citeaza datele Bancii Nationale a Romaniei. Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 4,39% pe an, de la 4,37% pe an joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat a fost consemnat in 5 august 2013 - 4,40%…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut din nou azi! Cel mai mare nivel din ultimii 9 ani! Indicele ROBOR la trei luni a crescut vineri la 3,78%, de la 3,61% joi si a ajuns, astfel, la cel mai mare nivel din ultimii noua ani. La inceputul acestui an, ROBOR la trei luni era la 3,02% iar speciaștii opineaza…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 3,78%, de la 3,61% joi si a ajuns, astfel, la cel mai mare nivel din ultimii noua ani.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,78% pe an, de la 3,61% anterior, cel mai mare nivel din ultimii 9 ani, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citat de Agerpres. Fii…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate inainte de mai 2019, a urcat miercuri la 3,29% pe an, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).