Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat marrți la 6,07%, de la 6,05% luni. La inceputul lunii mai, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 5,01%, in timp ce la inceputul lunii aprilie acesta era cotat…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 5,71% pe an, de la 5,62% pe an in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 5,62%, de la 5,57% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat vineri la 5,20%, in crestere fata de joi, cand indicele a atins 5,16%. La inceputul acestei saptamani, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 5,01%, in…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 5,01%, de la 4,95% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,70% pe an, de la 4,68% pe an in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns astazi la 4,61% pe an, de la 4,60% pe an, in ședința de vineri, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a continuat sa creasca, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor saptamani, si a urcat la 4,59%, de la 4,56% marți, potrivit datelor de la BNR.