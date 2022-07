Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 7,21% de la 7,18%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O cotatie similara nu a mai fost inregistrata din 9 iulie 2010. La inceputul anului indicele era 3,02%,…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 6,76% de la 6,63%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 6,55% pe an, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 24 noiembrie 2010, respectiv 6,56%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 6,47% de la 6,44%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut, luni, la 6,26% de la 6,18%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR atinge o noua valoare record! Romanii cu rate dau tot mai mulți bani Indicele ROBOR atinge o noua valoare record! Romanii cu rate dau tot mai mulți bani Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti…

- Dobanzile la credite vor continua sa creasca, spune Adrian Vasilescu (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, va continua sa creasca și pana la finalul anului, spune Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 5,07%, de la 5,01% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.