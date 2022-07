Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 6,10% pe an, de la 6,07% pe an, luni, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 7 decembrie 2012, respectiv 6,12%, conform BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 5,07% pe an, de la 5,01% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Indicele ROBOR la 12 luni trecea, marțea trecuta, in premiera, dupa noua ani, peste pragul psihologic de 5%. A urmat creșterea indicelui la șase luni peste valoarea amintita, pentru ca prima ședința din mai sa aduca depașirea de catre cel mai utilizat indice ROBOR, cel la trei luni, a pragului de 5%.…

- Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la valoarea de 5,01% pe an, conform datelor publicate luni, 2 mai, de Banca Nationala a Romaniei. Vineri, 29 aprilie, indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila era de 4,95%.Un nivel mai mare al indicelui ROBOR s-a inregistrat…

- BNR ar putea sa majoreze pana pe 10 mai din nou dobanda cheie, iar indicele ROBOR va ajunge la 6% pana la sfarșitul acestei veri.Un roman cu un credit de 250.000 de lei, pe 30 de ani, platește acum o rata de 1.885 de lei, adica cu 500 de lei mai mult decat anul trecut, cand indicele ROBOR era de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,76% pe an, de la 4,73% pe an, anterior, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR).