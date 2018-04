ROBOR la trei luni atinge un nou record al ultimilor trei ani şi jumătate ROBOR la trei luni a crescut la 2,42%, cea mai ridicata valoare din ultimii trei ani si jumatate, mai precis 24 octombrie 2014 cand ROBOR 3M a fost cotat la 2,42%.



ROBOR la sase luni a crescut pana la un nou nivel maxim din ultimii trei ani si sase luni, 2,54%, 28 octombrie 2014 cand BNR a anuntat tot un nivel de 2,54%. Primele patru banci din sistemul bancar lucreaza cu dobanzi legate de indicele de referinta Robor la 6 luni.



ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic de BNR ca medie aritmetica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- BNR a atras din piata 18 miliarde de lei, la o dobanda medie de 2,25%, printr-o operatiune de retragere de depozit derulata astazi, aceasta fiind a doua masura de acest tip din aceasta luna, dupa o pauza de 7 ani. Prin operatiunea similara din 16 aprilie, Banca Centrala a atras 18,66 miliarde…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv, dar indicele ROBOR la 6 luni a crescut la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La sfarsitul anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei luni ajunsese…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,06%, cel mai mare nivel din ultima luna si jumatate, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat recent dobanda-cheie . O creștere a ROBOR se vede automat in creșterea ratelor pentru cei cu…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- Robor la trei luni, principala referinta pentru creditele in lei, a facut astazi un salt, la 2,03%, de la 1,99%, decizia de ieri a BNR de majorare a dobanzii de politica monetara reflectandu-se in evolutia pietei. Robor la 6 luni a crescut de asemenea, de la 2,27% la 2,33, iar…