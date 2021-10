ROBOR la trei luni ajunge la un nou record al acestui an

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni a atins un nou record al anului, urcand miercuri la 2,13%, potrivit datelor transmise de Banca Naționala a Romaniei. In ultimele doua saptamani, indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de mai 2019, a…

- Pe fondul crizei politice, EURO explodeaza și bate record dupa record. A ajuns la un ”pas” de 5 lei Pe fondul crizei politice și a scandalului din coaliția de guvernare, euro ajunge la cotații fara precedent, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,9386 lei/euro. Euro urca…