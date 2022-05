Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Romanii cu rate la banci stau, frecvent, cu ochii pe informațiile oficiale venite de la BNR. Iar din datele comunicate joi, 28 aprilie, rezulta ca indicele ROBOR la 3 luni a crescut simțitor fața de ziua precedenta. E vorba despre indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Cele mai recente informații venite miercuri, 23 martie, de la Banca Naționala a Romaniei (BNR) nu sunt deloc liniștitoare pentru cei care au de platit rate. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut din nou. A ajuns,…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a inceput saptamana tot pe crestere, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor saptamani.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 3,87% pe an, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Luni, nivelul indicelui era de 3,83%.

- Cresc ratele romanilor. ROBOR ajunge la cea mai ridicata valoare din ultimii 8 ani Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,57% pe an, de la 3,56% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri, 18 februarie, la 3,57% pe an, de la 3,56% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).O valoare superioara a indicelui…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…