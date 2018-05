ROBOR la trei luni ajunge la 2,75%

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la 2,68% pe an, de la 2,54% cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a atins, miercuri, un nou record al ultimilor trei ani și jumatate . Indicele a ajuns la 2,47%, de la 2,45% pe an cat era luni, arata datele BNR. O valoarea apropiata a fost inregistrata pe 23…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marți pe piața interbancara la nivelul de 2,28%, de la 2,22% cat era luni, fiind cel mai mare nivel din ultimii trei ani si jumatate, reiese din datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR),…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei.

- ROBOR la trei luni a urcat la cea mai mare valoare din ultimele trei luni (27 decembrie 2017): 2,10%. Indicele ROBOR la sase luni a crescut la 2,42%, cel mai ridicat nivel din 2 martie 2018. ROBOR la trei luni a crescut la 2,10%, cea mai ridicata valoare din 27 decembrie 2017. Maximul ultimilor trei…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a coborat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,09% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Datele Bancii Naționale a României, ROBOR, rata medie a dobânzii la care bancile românesti se împrumuta între ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri.Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).