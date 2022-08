Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut miercuri la 7,18% de la 7,16%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- In ultima perioada, indicele ROBOR la trei luni a fost in continua creștere. Odata cu el, și ratele romanilor la banci au ”sarit in aer”. ROBOR atinge un nou record al ultimilor 12 ani, a crescut la 7,16%, fata de 7,14%, fata de nivelul din sedinta precedenta si a ajuns la cea mai ridicata valoare din…

- Veste proasta pentru romanii care au credite ipotecare! Ratele in lei au crescut, asta dupa ce indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a urcat de la 6,79% pe an la 7,05% pe an, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 7,05% pe an, de la 6,99% pe an in ziua precedenta, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 28 iulie 2010, respectiv 7,07%.

- CRESC creditele de consum: Indicele ROBOR la 3 luni a depașit pragul psihologic de 7% CRESC creditele de consum: Indicele ROBOR la 3 luni a depașit pragul psihologic de 7% Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat, joi,…

- BNR: ROBOR va crește in fiecare zi, fara excepție, pana la finalul anului. Care este soluția pentru a ține ratele sub control Dobanzile la credite vor continua sa creasca, spune Adrian Vasilescu (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda…

- In condițiile in care ROBOR are o tendința de creștere, romanii cu credite ale caror rate depind de acest indice au alternativa numita Indicele de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC). Dar Adrian Vasilescu, consilier de strategie la BNR, a precizat ca aceasta mutare nu este cea mai buna…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, luni, o valoare de 5,1% pentru indicele Robor la 3 luni. Robor la 6 luni a urcat la 5,13%, iar cel la un an a ajuns la 5,19%.In data de 24 februarie, cand Rusia a invadat Ucraina, provocand la nivelul intregului continent cea mai grava criza economica și social…