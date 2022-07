ROBOR la 3 luni urcă la 6,99% Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat miercuri la 6,99%, in urcare fata de marți, cand a fost cotat la 6,93%, arata datele publicate de BNR. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

