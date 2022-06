Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 5,97% pe an, de la 5,95% anterior, conform datelor Bancii Centrale, citate de Agerpres . Indicele ROBOR la trei luni aproape s-a dublat fata de inceputul anului, cand…

- Daca la inceputul acestui an, indicele la trei luni se situa la 3,02% iar cel la șase luni la 3,14%, in prezent aceștia aproape s-au dublat și se situeaza la maxime ale ultimilor noua ani și trei luni. Astazi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor…

- Romanii cu credite in lei, care au de platit rate la banci, urmaresc indeaproape veștile de la BNR. Iar acestea sunt dintre cele mai proaste, pentru ca indicele ROBOR la 3 luni a facut un nou salt. Din informațiile anunțate de Banca Naționala a Romaniei, in 5 mai, rezulta ca indicele ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a depașit luni pragul de 5% pe an (5,01%), de la valoarea de 4,95% inregistrata vineri, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la sase luni a crescut luni si a ajuns la 4,82%, de la 4,81%, cotatie inregistrata vineri, cand a atins cea mai mare valoare din 2 iulie 2013 si pana acum, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,55 pe an, de la 4,53 pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei BNR .Un nivel similar al ROBOR a fost consemnat in 29 iulie 2013.La…

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut ușor la 4,36% pe an, de la 4,37% pe an in ziua precedenta, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,31% pe an, de la 4,25% luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat in 5 august 2013…