ROBOR la 3 luni urca la 3,39% pe an,cea mai ridicata rata din februarie 2014 pana in prezent

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca joi pe piata interbancara, ajungand la 3,39% pe an, de la 3,34% pe an miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri pe piata interbancara, la 2,87% pe an, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a fost înregistrată pe 14 octombrie 2014, respectiv…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca pe piata interbancara, ajungand, miercuri, la 2,77% pe an, de la nivelul de 2,75% pe an consemnat marti, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). …

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, joi, la Palatul Victoria, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici la Romania TV. Intalnirea nu apare totusi in agenda premierului publicata pe site-ul...

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a coborat vineri pe piata interbancara la nivelul de 2,45%, de la 2,46% cat era joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri pe piata interbancara la nivelul de 2,42%, de la 2,28% cat era marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceasta este a patra zi consecutiva de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similară a acestui indice a fost înregistrată…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei.