Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 5,97% pe an, de la 5,95% anterior, conform datelor Bancii Centrale, citate de Agerpres . Indicele ROBOR la trei luni aproape s-a dublat fata de inceputul anului, cand…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri, 27 mai, la 5,95%, de la 5,93% valoare inregistrata in sedinta precedenta, arata datele publicate de Banca Naționala a Romaniei.O cotatie similara nu a mai…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 5,71%, de la 5,62% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat vineri la 5,71%, de la 5,62% joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Leul și-a menținut la inceputul saptamanii stabilitatea fața de euro, tendința manifestata in ultimele opt luni, in timp ce indicii ROBOR continuau sa se apropie de pragul de 6%. Cursul euro a crescut de la 4,9458 la 4,9469 lei iar transferurile se efectuau in piața locala in culoarul 4,945 – 4,949…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 5,20%, de la 5,16% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Romanii cu rate la banci stau, frecvent, cu ochii pe informațiile oficiale venite de la BNR. Iar din datele comunicate joi, 28 aprilie, rezulta ca indicele ROBOR la 3 luni a crescut simțitor fața de ziua precedenta. E vorba despre indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Cele mai recente informații venite miercuri, 23 martie, de la Banca Naționala a Romaniei (BNR) nu sunt deloc liniștitoare pentru cei care au de platit rate. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut din nou. A ajuns,…