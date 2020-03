Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut puternic, la 2,61%, cel mai redus atins dupa 8 mai 2018, fata de nivelul de vineri de 3,24%, in urma masurilor anuntate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la sfarsitul saptamanii trecute…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a decis vineri reducerea dobanzii-cheie de la 2,5% la 2% incepand cu ziua de luni, 23 martie, și a mai anunțat și alte masuri, in contextul problemelor generate de epidemia de coronavirus.Reducerea ratei dobanzii va ajuta indirect Guvernul sa se imprumute la dobanzi…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8057 lei/euro, in scadere cu 0,04% fata de valoarea atinsa marti. Lira sterlina a atins cea mai mica valoare din noiembrie 2019. Marti, euro a coborat la 4.8074 lei. Miercuri, euro a scazut la 4.8057 lei.…

- Sunt vești excelente pentru romanii cu credite. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,89%, cel mai mic nivel din ianuarie 2019 pana in prezent, potrivit datelor publicate, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Miercuri,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, luat ca referinta in calculul dobanzilor de la majoritatea creditelor in lei, continua sa scada si a ajuns la 2,93%, cel mai mic nivel din ianuarie 2019, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei, citate de News.ro.Indicele ROBOR la 3 luni inregistreaza o scadere…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,98%, cel mai mic nivel din luna noiembrie 2019 pana in prezent, potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Luni, ROBOR la 3 luni a scazut de la 2,99%…

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut, joi, la 3,03% pe an, de la 3,04% pe an, cat a fost in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La debutul lui 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la inceputul acestui an se situa la 3,19%. La data…

- Indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,36%, in al treilea trimestru, de la 2,66% in al doilea trimestru, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei…