- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a inregistrat luni o scadere puternica. Astfel, potrivit Bancii Nationale a Romaniei, indicele a ajuns joi la 2,61%, fata de nivelul de 3,24% atins vineri. Este cel mai redus nivel atins…

- Sunt vești excelente pentru romanii cu credite. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,89%, cel mai mic nivel din ianuarie 2019 pana in prezent, potrivit datelor publicate, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Miercuri,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,98%, cel mai mic nivel din luna noiembrie 2019 pana in prezent, potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Luni, ROBOR la 3 luni a scazut de la 2,99%…

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut, vineri, la 2,99% pe an, de la 3,03% pe an, cat a fost in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Florin Citu a reactionat pe pagina sa de Facebook. "Rate mai mici pentru romani. Dobanzile continua sa scada. Increderea…

- Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni a scazut de la 3,09% la 3,04%. Acesta este cel mai mic nivel din 4 decembrie 2019, cand a fost tot 3,04%. Totodata, ROBOR la 6 luni a scazut de la 3,19% la 3,16%. Acesta este cel mai mic nivel din 13 decembrie 2019, cand a fost 3,16%. ROBOR (Romanian Interbank…

- Indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,36%, in al treilea trimestru, de la 2,66% in al doilea trimestru, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut luni la 3,18% pe an, dupa ce vineri coborase la 3,20%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…