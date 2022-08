Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut marti, la 7,96%. Indicele ROBOR la trei luni a fost cotat marți la 7,96%, in scadere fata de vineri, cand a fost cotat la 7,98%, arata datele publicate de BNR. Tot marți, indicele ROBOR la 6 luni,…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut fața de ziua precedenta. Și a urcat, joi, la 8,11% pe an. S-au aflat cele mai recente informații publicate joi, 4 august, de Banca Naționala a Romaniei, cu privire la ROBOR. Astfel, conform cifrelor de pe site-ul BNR, ROBOR la 3 luni a urcat joi la 8,11% pe […] The…

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns astazi la 8,05% pe an, de la 8% pe an in sedinta anterioara, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 7,56% de la 7,51%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat luni la 6,87%, in urcare fata de vineri, cand a fost cotat la 6,79%, arata datele publicate de BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat vineri la 6,79%, in urcare cu trei puncte baza fata de joi, cand...

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat marti la 6,60%, fata de 6,55% cat a fost cotat la inceputul saptamanii, potrivit Ziarului Financiar.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 6,13%, de la 6,10% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.