ROBOR la 3 luni, o nouă creștere. La ce valoare a ajuns indicele Romanii cu credite la banca nu scapa din ochi informațiile oficiale cu privire la valoarea ROBOR. Indicele ROBOR la 3 luni a continuat sa creasca, semnificativ, fața de ziua precedenta. E vorba despre indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila. Astfel, din cate indica datele publicate

