ROBOR la 3 luni, o nouă creștere. Indicele, tot mai aproape de pragul de 6% Vești deloc ușor de primit de catre romanii cu credite, care au de platit rate la banci. Indicele ROBOR la 3 luni a continuat sa creasca, fața de prima zi a acestei saptamani. Cel puțin asta reiese din informațiile venite marți, 24 mai, de la Banca Naționala a Romaniei (BNR). Astfel, ROBOR la 3 luni, […] The post ROBOR la 3 luni, o noua creștere. Indicele, tot mai aproape de pragul de 6% first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii cu credite. Indicele ROBOR va continua sa creasca pana la finalul anului Vești proaste pentru romanii cu credite. Indicele ROBOR va continua sa creasca pana la finalul anului Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca Naționala, a declarat faptul ca dobanzile la credite…

- Dobanzile la credite vor continua sa creasca, spune Adrian Vasilescu (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, va continua sa creasca și pana la finalul anului, spune Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca…

- S-au aflat cele mai recente informații venite de la Banca Naționala a Romaniei (BNR) cu privire la valoarea indicelui ROBOR. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, miercuri, 18 mai, fața de ziua precedenta – din cate reiese din datele facute publice pe site-ul BNR. La cat a ajuns ROBOR la 3 luni Astfel,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 5,01% pe an, de la 4,95% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Banca Naționala a Romaniei a transmis ca indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni, 2 mai, la 5,01% pe an, de la 4,95% cat a fost vineri.Un nivel mai mare a fost inregistrat in data de 3 aprilie 2013, cand…

- Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la valoarea de 5,01% pe an, conform datelor publicate luni, 2 mai, de Banca Nationala a Romaniei. Vineri, 29 aprilie, indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila era de 4,95%.Un nivel mai mare al indicelui ROBOR s-a inregistrat…

- Romanii cu credite la banci urmaresc cu sufletul la gura veștile despre valoarea indicelui ROBOR. In prima zi a acestei saptamani s-a aflat o veste deloc buna – și anume aceea ca indicele ROBOR la 3 luni a continuat sa creasca, depașind pragul de 5% pe an. Informațiile facute publice de Banca Naționala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 5,01% pe an, de la 4,95% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).