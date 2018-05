Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 2,88%, de la 2,87%. Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o…

- Indicele ROBOR a ajuns la 2,68%, un nou record al ultimilor cinci ani, la o zi dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat dobanda-cheie de la 2,25% la 2,5% , potrivit informațiilor publicate de catre banca centrala . Creșterea a venit dupa ce Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a spus ca instituția…

- ADVERTORIAL: Adrian Todoran , deputat PMP din Maramureș ia atitudine: indicele ROBOR a atins nivelul de 2,47%, acest lucru va genera rate mai mari la banca și creșterea dobanzilor ! In cazul in care indicatorul ROBOR continua sa creasca, ratele la banca vor fi mai mari fața de cele din prezent, concomitent…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,49%, de la 2,47% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR a crescut la 2,46% joi, un nou record al ultimilor patru ani, dupa ce miercuri indicatorul atinsese 2,42%, potrivit datelor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la trei luni este principalul indicator in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,46%, de la 2,42% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,46% nu a mai fost consemnat din 18 decembrie 2013.…

- Dobânzile interbancare au crescut în linie, indicele ROBOR la trei luni sarind de la 2,22 la 2,28%, cea mai mare valoare începând cu 27 octombrie 2014. Acest salt va scoate mai mulți bani din buzunarele românilor care au luat credite de consum. Și cei cu credite…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca este ingrijorat de cresterea indicelui ROBOR, afirmand ca va accepta invitatia guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de a avea o discutie pe aceasta tema. ”Categoric, da”, a spus Liviu Dragnea, intrebat daca este ingrijorat de cresterea…