Stiri pe aceeasi tema

- ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 2,87%, de la 2,85% cat inregistra marti, valoare care nu a mai fost atinsa din septembrie 2014. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare…

- BNR informeaza ca indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,85%, de la 2,83% cat inregistra vineri, valoare care nu a mai fost atinsa din anul 2014. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,49%, de la 2,47% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,49% nu a mai fost consemnat din decembrie 2013.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,49%, de la 2,47% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 2,42%, de la 2,28% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,42% nu a mai fost consemnat din 24 octombrie 2014.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca este ingrijorat de cresterea indicelui ROBOR, afirmand ca va accepta invitatia guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de a avea o discutie pe aceasta tema. ”Categoric, da”, a spus Liviu Dragnea, intrebat daca este ingrijorat de cresterea…

- ROBOR la trei luni a urcat la 2,10%, cea mai mare valoare din ultimele trei luni (27 decembrie 2017). Indicele ROBOR la sase luni a crescut la 2,42%, cel mai ridicat nivel din 2 martie 2018. ROBOR la trei luni a crescut la 2,10%, cea mai ridicata valoare din 27 decembrie 2017. Maximul ultimilor trei…

- ROBOR la trei luni a urcat la cea mai mare valoare din ultimele trei luni (27 decembrie 2017): 2,10%. Indicele ROBOR la sase luni a crescut la 2,42%, cel mai ridicat nivel din 2 martie 2018. ROBOR la trei luni a crescut la 2,10%, cea mai ridicata valoare din 27 decembrie 2017. Maximul ultimilor trei…