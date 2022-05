Stiri pe aceeasi tema

- ROBOR la 6 luni a ajuns la 5,28%, iar cel la un an la valoarea de 5,36%, potrivit datelor publicate joi de Banca Naționala a Romaniei. Valoarea ROBOR la 3 luni este cea mai mare din ultimii 9 ani. Pe 29 martie 2013 indicele a depașit acest prag, fiind cotat la 5,2%.La inceputul anului 2021, ROBOR se…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat vineri la 4,60%, insa ROBOR la sase luni a atins un nou record, potrivit datelor BNR. La inceputul lunii martie indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a inceput anul 2022 la 3,02%.…

- Indicele interbancar IRCC a ajuns, joi, la 1,86% de la 1,17%, iar acest lucru inseamna ca ratele vor creste, de maine, 1 aprilie, cu 100 de lei, pentru cei care au credite luate incepand din mai 2019.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,37% pe an, de la 4,36% pe an luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat in 5 august 2013…

- Dobanzile cresc brusc. Indicele ROBOR la trei luni a urcat astazi la 4,25%, de la 4,03% vineri. Indicele ROBOR, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a atins astazi 4,25%, in condițiile in care vineri se situa la 4,03%. Ultima data cand a atins un nivel mai mare…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 3,91% pe an, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marți, indicele a avut valoarea de 3,87%.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat la 3,53% pe an, ceea ce inseamna un salt de aproape 0,3 puncte procentuale.Analiștii au aratat ca valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni a mai […] Articolul Rate…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns astazi 3,56% pe an, de la 3,54% in ședința anterioara, arata datele BNR.