Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca BCE a stabilit de mai multe ori o cotație de peste 4,95 lei/euro, depașirea acestui prag in piața locala pare a fi lasata pentru anul viitor In schimb, reglajele realizate de BNR in piața monetara, cu scopul de a proteja leul, au impins indicii ROBOR la valori care se mai inregistrau in martie…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, inchide saptamana la 2,98%, dupa ce a stationat timp de doua zile la 2,97%.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns la 2,58% pe an, de la 2,55% miercuri, arata datele BNR. Indicele ROBOR la 6...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut astazi la 2,55% pe an, de la 2,48% marti, arata datele BNR. ROBOR la 3 luni...

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut iar, la un nou maxim al acestui an! Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 2,33% pe an, de la 2,30% cat a fost luni, conform Bancii Nationale a Romaniei. La debutul anului…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat miercuri la 2,25%, dupa ce in ultimele 5 zile stagnase la 2,20-2,21%, arata datele BNR, informeaza Mediafax. Potrivit Ziarului Financiar, la inceputul…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat vineri la 2,20%, in crestere fata de nivelul de 2,15% inregistrat joi. La inceputul saptamanii indicele a fost cotat la 2,11%, informeaza Mediafax.…

- Indicele ROBOR la 3 luni a atins un record pentru 2021. El a urcat luni, 11 octombrie, la 2,11%, potrivit BNR . Indicele este folosit la calcularea dobanzilor variabile, pentru creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019. Indicele ROBOR s-a aflat pe un trend crescator in ultima perioada. In…