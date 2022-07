Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat marti la 6,60%, fata de 6,55% cat a fost cotat la inceputul saptamanii, potrivit Ziarului Financiar.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 6,55% pe an, de la 6,47% pe an, vineri, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 24 noiembrie 2010, respectiv 6,56%.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni, 27 iunie, la 6,26% pe an, de la 6,18% pe an, vineri, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 3 decembrie 2012, respectiv 6,30%, conform informatiilor publicate…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inceput saptamana cu o crestere usoara, de la 6,17% la 6,18%.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat vineri la 6,15%, de la 6,13% joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, incheie saptamana la 6,01%, mentinand trendul de crestere din ultima perioada, informeaza Ziarul Financiar. La inceputul lunii mai, indicele ROBOR la 3 luni era cotat…

- Conform informațiilor publicate zilnic de BNR, inca de la sfarșitul lunii aprilie 2022, indicele ROBOR la 3 luni, ROBOR la 6 luni și ROBOR la 1 an, a depașit pragul psihologic de 5 % și continua sa creasca, fiind cotat la niveluri comparabile cu cele de acum zece ani.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat marti la 4,76%, in crestere fata de nivelul de 4,73% inregistrat inainte de Paste.