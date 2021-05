Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani au rate in lei, astfel ca Banca Naționala a Romaniei a facut un anunț cu privire la indicele ROBOR ce ii vizeaza pe toți ce au accesat anumite credite. Anunțul surpriza al saptamanii dezvaluie schimbari ce o sa bucure foarte multe persoane. Anunțul BNR de interes public. Ce se intampla…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a ramas luni la 1,54%, potrivit datelor publicate de institutie, informeaza News.ro. Indicele ROBOR la 6 luni a coborat de la 1,66% la 1,65%. Consiliul de Administratie al Bancii…

- Vești proaste pentru romanii ale caror rate se calculeaza in funcție de ROBOR. Dobanzile cresc galopant de la o zi la alta. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut in ultimele trei zile cu aproape 10%. Astfel, la o rata de 1200 de lei apare un plus de 20 de lei.