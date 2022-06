Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 5,97%, de la 5,95% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,79% pe an, de la 5,71% pe an in sedinta precedenta, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Agerpres . Indicele ROBOR la 3 luni aproape s-a dublat fața…

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut astazi la 5,71% pe an, de la 5,62% pe an in ziua anterioara, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat astazi la 5,44%, in crestere fata de ziua anterioara, cand indicele a atins 5,37%.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,37- pe an, de la 5,21- cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel similar a fost inregistrat in data de 12 martie…

- In ultima saptamana indicele s-a majorat cu 4,65%.De la inceputul lunii, cand a fost cotat la 4,6%, indicele s-a majorat cu 7,6%, iar de la inceputul anului, cand indicele a fost cotat la 3,02%, cresterea este de aproape 64%. Și indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat vineri la 4,60%, insa ROBOR la sase luni a atins un nou record, potrivit datelor BNR. La inceputul lunii martie indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a inceput anul 2022 la 3,02%.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat astazi la 4,99% pe an, de la 4,39%, conform Bancii Nationale a Romaniei. Este cel mai mare nivel din ultimii aproape 9 ani. Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor…