Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 7,14% de la 7,09%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat, joi, la 7,05% pe an, de la nivelul de 6,99% cu o zi in urma. Un nivel mai mare a fost inregistrat pe 28 iulie 2010, respectiv 7,07%. La inceputul acestui an, ROBOR […] The post…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 6,28% de la 6,26%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 6,15%, de la 6,13% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut astazi la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an in ziua anterioara, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns astazi la 5,99% pe an, de la 5,97% pe an, in ședința precedenta, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 5,79%, de la 5,71% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 5,50%, de la 5,44% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.