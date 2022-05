Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat astazi la 5,44%, in crestere fata de ziua anterioara, cand indicele a atins 5,37%.

- Indicele ROBOR iși continua tendința ascendenta și ajunge la maximul ultimilor 9 ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Veste proasta pentru romani. Ratele vor crește, asta dupa ce indicele ROBOT, folosit pentru calcularea dobaznilor variabile la creditele in lei, a urcat de la 4,68% la 4,70%. Astfel, el a intins un nou record, potrivit BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns astazi la 4,61% pe an, de la 4,60% pe an, in ședința de vineri, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a continuat sa creasca, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor saptamani, si a urcat la 4,59%, de la 4,56% marți, potrivit datelor de la BNR.

- ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 4,57%, de la 4,56% cat era vineri, 25 martie, arata datele BNR.ROBOR la șase luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 4,67%, fata de…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut miercuri la 4,33%, fata de 4,31% cat atinsese marti. ROBOR a ajuns deja la cel mai mare nivel din ultimii noua ani. De la inceputul lunii martie, indicele s-a majorat cu peste 11%, iar de la inceputul…

- De la 1 martie 2022 se vor majora automat mai multe ajutoare de stat. Indicele social de referinta va creste cu 5,1%, datorita unei legi adoptate in vara anului 2021, ceea ce inseamna ca valoarea va creste la 525,5 de lei, de la 500 cat e in prezent .Noua lege prevede indexarea anuala a ISR cu 100%…