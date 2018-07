ROBOR la 3 luni creste la 3,24% pe an in ziua in care se actualizeaza dobanzile la multe credite. La cat ajunge dobanda la Prima Casa?

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut la 3,24% pe an, de la 3,15% cat era vineri, un nou record al ultimilor 4 ani si 4 luni, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost inregistrata…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,13%, de la 3,09% cat inregistra vineri, nivel care nu a mai fost atins dupa data de 7 mai 2014, reiese din seriile de date ale Bancii Nationale a Romaniei - BNR.…

- Indicele ROBOR a atins 3,09% vineri, potrivit datelor financiare prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR), in condițiile in care in aceeași zi a anului trecut, respectiv 22 iunie 2017, acest indicator era la 0,83% . Joi, indicele ROBOR la 3 luni era de 2,95% . Indicele ROBOR la trei luni…

- ROBOR la trei luni a ramas la 2,93%, maximul ultimilor trei ani si opt luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 10 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,94%. ROBOR la sase luni a crescut la 3,07%, maximul ultimilor patru ani (2 iunie 2014 cand BNR a anuntat un nivel…

- Indicele ROBOR a crescut la 2,90% luni, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Vineri, indicele a urcat la 2,89%, in contextul in care turbulențele politice afecteaza Romania. In funcție de indicele ROBOR sunt calculate dobanzile…

- ROBOR la trei luni a crescut la 2,87%, maximul ultimilor trei ani si sapte luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 14 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,89%. ROBOR la sase luni a crescut la 2,98%,maximul ultimilor trei ani si opt luni (3 octombrie 2014 cand BNR a…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,83%, de la 2,82% cat inregistra miercuri, iar indicii la 9 si 12 luni se mentin la peste 3%, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,49%, de la 2,47% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Nivelul de 2,49% nu a mai fost consemnat din decembrie 2013.…