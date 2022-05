Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut luni la 5,01%, de la 4,95% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O cotatie similara, de 5,01%, nu a mai fost inregistrata din 16 februarie 2012. La inceputul lunii martie,…

- Veste proasta pentru romani. Ratele vor crește, asta dupa ce indicele ROBOT, folosit pentru calcularea dobaznilor variabile la creditele in lei, a urcat de la 4,68% la 4,70%. Astfel, el a intins un nou record, potrivit BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a urcat joi la 4,70%, de la 4,68%, valoare inregistrata miercuri, si a atins astfel un nou record, potrivit datelor BNR.

- ROBOR atinge cea mai mare valoare din ultimii noua ani, dupa ce BNR a majorat dobanda cheie: Ce se va intampla cu ratele romanilor ROBOR atinge cea mai mare valoare din ultimii noua ani, dupa ce BNR a majorat dobanda cheie: Ce se va intampla cu ratele romanilor ROBOR la trei luni creste puternic si…

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns astazi la 4,61% pe an, de la 4,60% pe an, in ședința de vineri, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR a atins, joi, 31 martie, cea mai ridicata valoare din ultimii 8 ani: 4.60%, iar acest lucru inseamna ca ratele vor creste, de maine, 1 aprilie, cu 100 de lei, pentru cei care au credite luate incepand din mai 2019. Și IRCC a ajuns, joi, la 1,86% de la 1,17%. Indicele ROBOR la trei […]

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut ușor la 4,36% pe an, de la 4,37% pe an in ziua precedenta, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut astazi la 3,55% pe an, de la 3,57% in ședința anterioara, arata datele BNR.