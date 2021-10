Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inceput saptamana tot pe crestere, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor doua saptamani, si a urcat la 1,81%, de la 1,79% vineri, potrivit datelor BNR.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele retail in lei acordate inainte de luna mai 2019, a crescut miercuri la 1,74%, de la 1,69% marți. Indicatorul a atins 1,67% luni si 1,65% vineri. Creșteri au inregistrat și ROBOR la o luna, la 1.74% de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele in lei acordate inainte de luna mai 2019, a crescut marti la 1,69%, de la 1,67% luni si 1,65% vineri. In...

- Lovitura dura pentru romanii cu credite in lei. ROBOR la trei luni crește la 1,67%. Vești proaste pentru romanii cu credite in lei ROBOR ajunge la cel mai mare nivel din ultimele luni. Și indicele ROBOR la 6 luni a urcat, atingand cea mai ridicata valoare din 15 ianuarie 2021. ROBOR la trei luni a […]…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele in lei, a crescut vineri, la 1,65%, dupa 7 sedinte de stagnare la pragul de 1,61%. Pe piata interbancara, indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei acordate…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele in lei, a crescut vineri, la 1,65%, dupa 7 sedinte de stagnare la pragul de 1,61%, transmite Mediafax.

- Chiar și așa, ROBOR la trei luni este sub nivelul de la inceputul anului, cand ajunsese la 2,01% pe an. ROBOR este indicatorul monetar in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele de consum si ipotecare acordate in lei inainte de luna mai 2019, potrivit Mediafax.Indicele ROBOR…

- Compania CFR Calatori, deținuta de Ministerul Transporturilor, termina 2021 cu 1.000 de salariați mai puțini decat cei din 2020 insa salariile brute ale celor ramași, in jur de 12.000, vor fi mai mari cu 8,52% decat la 31.12.2020, conform unei Hotarari de Guvern ce va fi aprobata in ședința de azi.…