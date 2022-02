Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,57% pe an, de la 3,56% cat a fost joi, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei.

- Veste crunta pentru romanii cu credite la banci. Dupa creșterea facturilor la energia elecrica și gaze naturale, oamenii se vor trezi și cu rate la credite mai mari. Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele de consum in lei cu dobanda variabila, contractate inainte…

- Cresc ratele la credite. Indicele ROBOR la 3 luni a atins maximul ultimelor 33 de luni Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate inainte de mai 2019, a urcat miercuri la 3,29% pe an, potrivit informatiilor publicate de Banca…

- Indicele ROBOR la 3 luni crește constant, ajungand la maximul ultimelor 22 de luni! Ratele la credite se vor mari. Potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate pana in mai 2019, a…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut la 3,19%, de la 3,11% vineri și dupa o perioada de acalmie de la jumatatea lunii ianuarie, cand se stabilizase la 3,05%.

- Decizia BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la 1,75 la 2% nu a avut ca efect aprecierea leului dar a impulsionat indicii ROBOR, care au atins noi maxime ale ultimilor aproape doi ani.. Cursul euro a crescut de la 4,9439 la 4,9452 lei, in timp ce tranzacțiile se realizau in culoarul 4,942…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca astazi la 3,05% pe an, de la 3,03% in ziua precedenta, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, inchide saptamana la 2,98%, dupa ce a stationat timp de doua zile la 2,97%.