ROBOR la 3 luni a stagnat, ROBOR la 6 luni a scăzut Indicele ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) la 3 luni a stagnat, ROBOR la 6 luni a scazut Vineri, ROBOR la 3 luni urcase de la 3,16% la 3,22%, acesta fiind de altfel cel mai mare nivel inregistrat din 3 iulie, cand a fost 3,23%. Luni, indicele a scazut la 3,21%, iar marți a stagnat. In ceea ce privește ROBOR la 6 luni, acest indice a crescut vineri de la 3,21% la 3,27%, cel mai mare nivel din 18 iulie, cand a fost 3,29%. Luni, ROBOR la 6 luni a stagnat la 3,27%, iar marți indicele a scazut la 3,26%.



ROBOR este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

