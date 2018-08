ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,24% pe an: ce evolutie au avut ceilalti indici

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi, pentru a doua zi consecutiv, ajungand la nivelul de 3,31%, fața de 3,29% cat a fost miercuri, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). In plus, indicele ROBOR…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut marti pe piata interbancara cu 0,02 puncte procentuale, pana la 3,26% pe an, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Conform datelor BNR, la inceputul acestui…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat vineri la valoarea de 3,30%, la fel ca si Robor la 6 luni care a ramas la 3,44%, nivelul de joi. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la valoarea de 3,45, de la 3,46%, cat inregistrase joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,35% pentru a patra zi consecutiv. ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Marti, indicele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor marti la 3,36%, de la 3,38% cat inregistrase luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza…

- Indicele ROBOR la sase luni a crescut la 3,02%, cel mai mare nivel din septembrie 2014, iar indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,90%, pentru a treia zi consecutiv, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a…

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a atins nivelul de 2,90%, cel mai mare din 13 octombrie 2014, cand a fost 2,92%. Marti, indicele a stagnat. Indicele a crescut accelerat incepand din 13 aprilie,…