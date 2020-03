ROBOR la 3 luni a scăzut de la 2,94 la 2,89%, iar cel la 6 luni la 3,04% ROBOR la 3 luni a scazut de la 2,94 la 2,89%, iar cel la 6 luni la 3,04% Foto: Arhiva. Rata de referinta a dobânzilor interbancare, ROBOR la trei luni, a scazut, astazi, de la 2,94 la 2,89 %, atingând cel mai redus nivel din ianuarie 2019 pâna în prezent, reiese din datele publicate astazi de BNR. O valoare mai redusa a indicelui, utilizat pentru calculul dobânzilor variabile la majoritatea creditelor în lei, s-a înregistrat în 16 ianuarie 2019, respectiv 2,87. Si ROBOR la 6 luni a scazut, de la 3,05 la 3,04%,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

