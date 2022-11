ROBOR, în scădere. La ce valoare a ajuns miercuri Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 7,96% pe an, de la 7,98% pe an, cu o zi in urma, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la 8,15% pe an, de la 8,16% anterior, iar ROBOR la 12 luni a fost cotat la 8,33% pe an, fata de 8,34% cat era marti. In ceea ce priveste indicele de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

