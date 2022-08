Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns astazi la 8,05% pe an, de la 8% pe an in sedinta anterioara, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 7,56% de la 7,51%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 6,79% pe an, de la 6,76% pe an cat era joi, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 31 august 2010, respectiv 6,80%.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat marti la 6,60%, fata de 6,55% cat a fost cotat la inceputul saptamanii, potrivit Ziarului Financiar.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat marti la 6,60%, fata de 6,55% cat a fost cotat la inceputul saptamanii, potrivit Ziarului Financiar, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat vineri la 6,15%, de la 6,13% joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,37% pe an, de la 5,21% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 5,21%, de la 5,20% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.